У Білорусі тривають протести людей, які незадоволені результатами виборів президента. Зокрема, сьогодні у Мінську на проспекті Дзержинського в районі Міхалково автомобілісти почали активно блокувати дорогу.

Схожа ситуація спостерігається на вулиці Пушкінській. Тут водії вийшли з машин і заблокували проїзд.

А на площі Якуба Коласа автомобілісти сигналять, а перехожі на знак солідарності аплодують і йдуть з квітами.

Через таку ситуацію рух на низці доріг зупинився.

Читайте: Протести після виборів у Білорусі: останні відео, фото та новини

Протести в Білорусі почалися ввечері 9 серпня. На вулиці вийшли сотні людей, яких не влаштовують результати виборів в Білорусі 2020.

Зокрема, згідно з даними ЦВК, чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, а Світалана Тихановська – 10,09%.

Силовики вже другий день поспіль розганяють протестувальників. У центрі Мінська на вулиці Кальварійській проти мирних демонстрантів навіть застосували сили спеціальних операцій.

Фото: TUT.by