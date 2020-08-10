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Протести у Мінську: автомобілісти блокують дороги міста, рух заблоковано

У Білорусі тривають протести людей, які незадоволені результатами виборів президента. Зокрема, сьогодні у Мінську на проспекті Дзержинського в районі Міхалково автомобілісти почали активно блокувати дорогу.

Схожа ситуація спостерігається на вулиці Пушкінській. Тут водії вийшли з машин і заблокували проїзд.

А на площі Якуба Коласа автомобілісти сигналять, а перехожі на знак солідарності аплодують і йдуть з квітами.

Через таку ситуацію рух на низці доріг зупинився.

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Протести в Білорусі почалися ввечері 9 серпня. На вулиці вийшли сотні людей, яких не влаштовують результати виборів в Білорусі 2020.

Зокрема, згідно з даними ЦВК, чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, а Світалана Тихановська – 10,09%.

Силовики вже другий день поспіль розганяють протестувальників. У центрі Мінська на вулиці Кальварійській проти мирних демонстрантів навіть застосували сили спеціальних операцій.

Фото: TUT.by

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