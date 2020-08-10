Протесты в Беларуси: стрельба в центре Минска

В центре Минска на улице Кальварийской против мирных демонстрантов задействовали силы специальных операций.

Бойцы с оранжевыми повязками и милиция разогнала демонстрантов, сообщает Telegram-канал Nexta.

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По данным журналистки Натальи Лубневской из издания Наша Нива, огонь открыли люди в военной форме. Одна из пуль попала в ногу журналистки.











Взрывы в Минске: силовики разгоняют митингующих, есть раненые / 3 фотографии

Протесты в Беларуси

В центре Минска закрыли все магазины и станции метро, однако автомобили и пешеходы могут передвигаться свободно.

Также в центре города много сотрудников правоохранительных органов.

Протесты в Беларуси не утихают второй день.

Фото: Tut.by