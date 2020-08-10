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Вибухи у Мінську: силовики розганяють мітингувальників, є поранені

Ц центрі Мінська на вулиці Кальварійській проти мирних демонстрантів залучили сили спеціальних операцій.

Бійці з помаранчевими пов’язками та міліція розігнала демонстрантів, повідомляє Telegram-канал Nexta.

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За даними журналістки Наталі Лубневської з видання Наша Нива, вогонь відкрили люди у військовій формі. Одна з куль потрапила у ногу журналістки.

  • Протести у Білорусі: стрілянина у центрі Мінська
  • Протести у Білорусі: стрілянина у центрі Мінська
  • Протести у Білорусі: стрілянина у центрі Мінська
  • Протести у Білорусі: стрілянина у центрі Мінська
  • Протести у Білорусі: стрілянина у центрі Мінська
  • Протести у Білорусі: стрілянина у центрі Мінська
Вибухи у Мінську: силовики розганяють мітингувальників, є поранені / 3 фотографии

Протести у Білорусі

У центрі Мінська закрили всі магазини і станції метро, однак автомобілі і пішоходи можуть пересуватися вільно.

Також в центрі міста багато співробітників правоохоронних органів.

Протести у Білорусі не вщухають другий день.

Фото: Tut.by

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