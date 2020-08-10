Протести у Білорусі: стрілянина у центрі Мінська

Ц центрі Мінська на вулиці Кальварійській проти мирних демонстрантів залучили сили спеціальних операцій.
Бійці з помаранчевими пов’язками та міліція розігнала демонстрантів, повідомляє Telegram-канал Nexta.
Читайте: Влада затремтіла перед людьми: що пишуть світові ЗМІ про протести у Білорусі
За даними журналістки Наталі Лубневської з видання Наша Нива, вогонь відкрили люди у військовій формі. Одна з куль потрапила у ногу журналістки.
Вибухи у Мінську: силовики розганяють мітингувальників, є поранені / 3 фотографии
Протести у Білорусі
У центрі Мінська закрили всі магазини і станції метро, однак автомобілі і пішоходи можуть пересуватися вільно.
Також в центрі міста багато співробітників правоохоронних органів.
Протести у Білорусі не вщухають другий день.
Фото: Tut.by