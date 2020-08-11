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Факты / Мир

Лежат на земле “штабелями”: очевидцы сняли задержанных в минском РУВД

В Беларуси очевидцы сняли, в каких условиях удерживают задержанных во время протестов в Минске людей.

На кадрах видно, что протестующие лежат во дворе отдела столичной милиции.

Авторы видео уточнили, что ролик снят рядом с Октябрьским РУВД Минска.

Другие кадры показали задержанных в Советском РУВД белорусской столицы.

Там на видео сняли, как десятки людей стоят на тюремных растяжках.

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Протесты в Беларуси

В понедельник 10 августа вторую ночь подряд белорусские силовики задерживали протестующих, которые вышли на улицы городов заявить о несогласии с результатами выборов президента Беларуси.

В первый день протестов в Беларуси милиция отчиталась о более, чем 3 тыс. задержанных. Сколько людей было задержано на следующий день, неизвестно.

Фото: TUT.BY

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