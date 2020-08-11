Лежат на земле “штабелями”: очевидцы сняли задержанных в минском РУВД

В Беларуси очевидцы сняли, в каких условиях удерживают задержанных во время протестов в Минске людей.
На кадрах видно, что протестующие лежат во дворе отдела столичной милиции.
Авторы видео уточнили, что ролик снят рядом с Октябрьским РУВД Минска.
Другие кадры показали задержанных в Советском РУВД белорусской столицы.
Там на видео сняли, как десятки людей стоят на тюремных растяжках.
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Протесты в Беларуси
В понедельник 10 августа вторую ночь подряд белорусские силовики задерживали протестующих, которые вышли на улицы городов заявить о несогласии с результатами выборов президента Беларуси.
В первый день протестов в Беларуси милиция отчиталась о более, чем 3 тыс. задержанных. Сколько людей было задержано на следующий день, неизвестно.
Фото: TUT.BY