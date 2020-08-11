Протестующие в Беларуси о ранениях: Граната прилетела в толпу, там были дети

Протестующие в Беларуси рассказали о том, как были ранены в ночь с 9 на 10 августа.

Минчанин Константин получил осколочное ранение голени левой ноги.

— Три осколка зацепили и меня. Один ударил фронтально в голень, второй зацепил колено, третий прошелся вскользь по самой ноге, — рассказал он.

Молодой человек рассказывает, что первую помощь ему оказали еще до того, как подъехала скорая, случайные прохожие замотали ногу. Медики отвезли Константина в военный госпиталь. Сейчас он уже дома.

Еще один мужчина 9 августа получил рваную рану левой ноги.

— Светошумовая граната прилетела прямо в толпу — хлопок, дезориентация. Рядом, чуть дальше, были и дети, и женщины. Люди стали разбегаться, я тоже побежал, потом смотрю: что-то с ногами. Рассмотрел: штаны в хлам и такая вот рана. Мне вызвали скорую, медики оказали первую помощь и отвезли в травмопункт, — рассказал он.

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Протесты в Беларуси

Тысячи людей вышли на протесты в Беларуси в день выборов президента 9 августа. Люди считают, что нынешний глава государства Александр Лукашенко сфальсифицировал результаты волеизъявления, чтобы отобрать победу у Светланы Тихановской.

Во время стычек с милицией в ночь на 10 августа было задержано по меньшей мере 3 тыс. людей, десятки были ранены. Силовики использовали против протестующих резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

На следующий день протесты и стычки в Минске и других городах продолжились. В Министерстве внутренних дел заявили, что вечером 10 августа погиб один из протестующих, у которого якобы взорвался неизвестный предмет в руке.

Источник: Tut.by

Фото: Sputnik