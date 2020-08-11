Простесты в Беларуси не утихают третий день подряд, люди продолжают выходить на улицы, а ОМОН и милиция разгоняет протестующих.

В частности, СМИ сообщают, что сейчас в центр Минска отправили водометы и автозаки. Однако, куда именно направляется техника, неизвестно.

В то же время Telegram-канал Чай з малинавым варэннем отмечает, что многие силовиков едут к станции метро Пушкинская. Там уже находятся внутренние войска МВД Белоруси.

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Именно на Пушкинской днем ​​собралось несколько сотен человек. Они принесли цветы к месту, где минувшей ночью погиб один из протестующих.

Известно, что внутренние войска начали задержания возле станции метро Пушкинская.

О передвижении спецтехники по Минску сообщает Радио Свобода, публикуя соответствующее видео. В сети начали публиковать фото, как по улице едет машина для прорыва баррикад.

Протесты в Беларуси начались вечером 9 августа. Люди начали выходить на улицы городов из-за того, что были возмущены результатами выборов в Беларуси, согласно которым 80,08% голосов набрал действующий президент Алексанр Лукашенко.

За два полноценных дня протестов в Минздраве сообщили о более 200 пострадавших, один человек погиб.

Факты ICTV следят за событиями в Беларуси и ведут текстовый онлайн, в котором можно просмотреть последние новости о протестах в Беларуси.

Фото: Euroradio