Простести у Білорусі не вщухають третій день поспіль, люди продовжують виходити на вулиці, а ОМОН і міліція розганяє протестувальників.

Зокрема, ЗМІ повідомляють, що наразі у центр Мінська відправили водомети і автозаки. Однак, куди саме прямує техніка, невідомо.

Водночас Telegram-канал Чай з малинавым варэннем зазначає, що багато силовиків їдуть до станції метро Пушкінська. Там вже перебувають внутрішні війська МВС Білорусі.

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Саме на Пушкінській вдень зібралося кілька сотень людей. Вони принесли квіти до місця, де минулої ночі загинув один із протестувальників.

Відомо, що внутрішні війська почали затримання біля станції метро Пушкінська.

Про пересування спецтехніки Мінськом повідомляє Радіо Свобода, публікуючи відповідне відео. У мережі почали публікувати фото, як вулицею їде машина для прориву барикад.

Протести у Білорусі почалися ввечері 9 серпня. Люди почали виходити на вулиці міст через те, що були обурені результатами виборів у Білорусі, згідно з якими 80,08% голосів набрав чинний президент Олексанр Лукашенко.

За два повноцінних дні протестів у МОЗ повідомили про понад 200 постраждалих, одна людина загинула.

Факти ICTV стежать за подіями у Білорусі і ведуть текстовий онлайн, у якому можна переглянути останні новини про протести в Білорусі.

Фото: Euroradio