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Факты / Мир

Covid-19 свел на нет 17 лет роста: ВВП Великобритании упал на 20,4%

Ограничительные меры в связи с эпидемией Covid-19 привели к падению экономики Великобритании на 20,4% во втором квартале (с апреля по июнь) 2020 года.

Об этом сообщает Национальное статистическое управление.

Падение ВВП на рекордные 20,4% во втором квартале 2020 года стало вторым квартальным падением подряд после его падения на 2,2% в первом квартале (с января по март) 2020 года, таким образом, экономика вошла в рецессию.

Во втором квартале в стране отмечалось рекордное квартальное падение объемов предоставления услуг, производства и строительства, что особенно заметно в тех отраслях, которые наиболее подвержены государственным ограничениям.

Спад в апреле-июне назвали худшим за всю историю, который сводит на нет около 17 лет роста.

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Падение экономики Украины

По данным Госстата, в первом квартале (с января по май) 2020 года падение экономики Украины составило 1,3%.

Падение ВВП по итогам первого квартала нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ускорилось до 5,9% с 5%.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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