ВВП Украины - падение экономики сдерживается

Падение экономики Украины по итогам пяти месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ускорился до 5,9% с 5% по итогам четырех месяцев.

По данным Госстата, в первом квартале 2020 года падение экономики составило 1,3%.

Причиной падения ВВП Министерство экономики называет коронакризис и замедление экономического развития, начавшееся еще в 2019 году.

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— По итогам января-мая 2020 года сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%, – объясняет министерство.

Мировой кризис

Международный валютный фонд спрогнозировал самый масштабный кризис с момента Великой депрессии, которая началась обвалом американского фондового рынка в 1929 году.

Рецессию глобальной экономики в МВФ ожидают уже в 2020 году. По оптимистическому сценарию, мировая экономика начнет частично восстанавливаться в случае, если пандемия пойдет на спад во втором полугодии нынешнего года.

Источник: Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства