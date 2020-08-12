Covid-19 звів нанівець 17 років зростання: ВВП Великої Британії впав на 20,4%

Обмежувальні заходи у зв’язку з епідемією Covid-19 призвели до падіння економіки Великої Британії на 20,4% у другому кварталі (з квітня до червня) 2020 року.

Про це повідомляє Національне статистичне управління.

Падіння ВВП на рекордні 20,4% у другому кварталі 2020 року стало другим квартальним падінням поспіль після його падіння на 2,2% в першому кварталі (з січня до березня) 2020 року, отже, економіка увійшла у рецесію.

У другому кварталі в країні зафіксовано рекордне квартальне падіння обсягів надання послуг, виробництва і будівництва, що особливо помітно в тих галузях, які найбільш обмежені через коронавірус.

Спад у квітні-червні назвали найгіршим за всю історію, який зводить нанівець близько 17 років зростання.

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Падіння економіки України

За даними Держстату, в першому кварталі (з січня до травня) 2020 року падіння економіки України склало 1,3%.

Падіння ВВП за підсумками першого кварталу нинішнього року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року прискорилося до 5,9% з 5%.