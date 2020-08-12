Президент Александр Лукашенко считает, что основу протестов в Беларуси составляют безработные и люди с криминальным прошлым.

Об этом он заявил на заседании Совбеза Беларуси.

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— Нет работы, значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по-доброму прошу и предупреждаю всех: устроиться надо на работу тем, кто не работает, — добавил Лукашенко.

Лукашенко призвал навести порядок в стране. Правительство должно принять все необходимые дополнительные меры для работы экономики.

Последствия протестов в Беларуси

Под следственным изолятором Минска собрались родственники задержанных митингующих.

Говорят, что если обойти СИЗО, можно услышать как пытают в камерах задержанных.

Во время протестов в Беларуси задержали около 6 тыс. человек, 250 в больницах.

Источник: БЕЛТА