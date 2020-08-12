Президент Олександр Лукашенко вважає, що основу протестів у Білорусі становлять безробітні та люди з кримінальним минулим.
Про це він заявив на засіданні Радбезу Білорусі.
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– Немає роботи, значить, гуляй дядько по вулицях і проспектах. Тому я по-доброму прошу і попереджаю всіх: влаштуватися треба на роботу тим, хто не працює, – додав Лукашенко.
Лукашенко закликав навести порядок у країні. Уряд має вжити всі необхідні додаткові заходи для роботи економіки.
Наслідки протестів у Білорусі
Під слідчим ізолятором Мінська зібрались родичі затриманих мітингувальників.
Кажуть, що якщо обійти СІЗО, можна почути як катують у камерах затриманих.
Під час протестів у Білорусі затримали біля 6 тис. осіб. 250 людей у лікарнях.
Джерело: БЕЛТА