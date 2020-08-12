Президент Олександр Лукашенко вважає, що основу протестів у Білорусі становлять безробітні та люди з кримінальним минулим.

Про це він заявив на засіданні Радбезу Білорусі.

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– Немає роботи, значить, гуляй дядько по вулицях і проспектах. Тому я по-доброму прошу і попереджаю всіх: влаштуватися треба на роботу тим, хто не працює, – додав Лукашенко.

Лукашенко закликав навести порядок у країні. Уряд має вжити всі необхідні додаткові заходи для роботи економіки.

Наслідки протестів у Білорусі

Під слідчим ізолятором Мінська зібрались родичі затриманих мітингувальників.

Кажуть, що якщо обійти СІЗО, можна почути як катують у камерах затриманих.

Під час протестів у Білорусі затримали біля 6 тис. осіб. 250 людей у лікарнях.

Джерело: БЕЛТА