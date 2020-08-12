PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Лукашенко назвав протестувальників кримінальниками і порадив знайти роботу

Президент Олександр Лукашенко вважає, що основу протестів у Білорусі становлять безробітні та люди з кримінальним минулим.

Про це він заявив на засіданні Радбезу Білорусі.

ЧитайтеПротести після виборів у Білорусі: останні відео, фото та новини

– Немає роботи, значить, гуляй дядько по вулицях і проспектах. Тому я по-доброму прошу і попереджаю всіх: влаштуватися треба на роботу тим, хто не працює, – додав Лукашенко.

Лукашенко закликав навести порядок у країні. Уряд має вжити всі необхідні додаткові заходи для роботи економіки.

Наслідки протестів у Білорусі

Під слідчим ізолятором Мінська зібрались родичі затриманих мітингувальників.

Кажуть, що якщо обійти СІЗО, можна почути як катують у камерах затриманих.

Під час протестів у Білорусі затримали біля 6 тис. осіб. 250 людей у лікарнях.

Джерело: БЕЛТА

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка