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Факты / Мир

Не жалей меня — бей! В Беларуси начались массовые акции протеста

В Минске и других городах Беларуси днем 12 августа проходят массовые митинги против результатов выборов президента.

В столице десятки женщин вышли на площадь перед Комаровским рынком, образовав кольцо.

Активистки осудили избиение силовиками протестующих, которые выходят на мирные митинги.

  • Не жалей меня — бей! В Беларуси начались массовые акции протеста
  • Не жалей меня — бей! В Беларуси начались массовые акции протеста
  • Не жалей меня — бей! В Беларуси начались массовые акции протеста
  • Не жалей меня — бей! В Беларуси начались массовые акции протеста
  • Не жалей меня — бей! В Беларуси начались массовые акции протеста
  • Не жалей меня — бей! В Беларуси начались массовые акции протеста
  • Не жалей меня — бей! В Беларуси начались массовые акции протеста
  • Не жалей меня — бей! В Беларуси начались массовые акции протеста
Не жалей меня — бей! В Беларуси начались массовые акции протеста / 4 фотографии

В это же время колонной по проспекту Независимости прошли около сотни участников другой акции  – также женщин.

Кроме того, очевидцы сняли у станции метро Пушкинская в Минске группу людей, которые благодарили автомобилистов аплодисментами, а водители со своей стороны отвечали сигналами.

Также сообщается о том, что в Лебедеве местные жители собрались, чтобы передать в сельисполком коллективною обращение, но их начали избивать и задерживать ОМОНовцы.

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Третья ночь протестов в Беларуси

Акции протеста в Беларуси продолжились 11 августа через несколько часов после того, как главный оппозиционный кандидат на выборах Светлана Тихановская сообщила, что уехала из страны в соседнюю Литву, чтобы обезопасить своих детей.

Фото: TUT.by

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