У Мінську та інших містах Білорусі вдень 12 серпня відбуваються масові мітинги проти результатів виборів президента.

У столиці десятки жінок вийшли на площу перед Комаровським ринком, утворивши кільце.

Активістки засудили побиття силовиками протестуючих, які виходять на мирні мітинги.















Не шкодуй мене – бий! У Білорусі розпочалися масові акції протесту / 4 фотографии

У цей же час колоною проспектом Незалежності пройшли близько сотні учасників іншої акції – також жінок.

Крім того, очевидці зняли біля станції метро Пушкінська в Мінську групу людей, які дякували автомобілістам оплесками, а водії зі свого боку відповідали сигналами.

Також повідомляється про те, що в Лебедєві місцеві жителі зібралися, щоб передати в сільвиконком колективне звернення, але їх почали бити і затримувати ОМОНівці.

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Третя ніч протестів у Білорусі

Акції протесту в Білорусі продовжилися 11 серпня через кілька годин після того, як головний опозиційний кандидат на виборах Світлана Тихановська повідомила, що виїхала з країни до сусідньої Литви, щоб убезпечити своїх дітей.

Фото: TUT.by