Протесты в Беларуси: Илон Маск отреагировал на события

Американский изобретатель Илон Маск отреагировал на протесты в Беларуси.

В популярной социальной сети один из пользователей опубликовал видео с митингующими и действиями правоохранительных органов против них. На этот пост миллиардер отреагировал комментарием.

#Belarus #UseYourLeverage to #FreeBelarus #ЖивеБелорусь

Belarus is on fire. Murders, beatings, and torture: this is how autocrats “win” their elections. Spread the word. @elonmusk, @billgates, anybody with the voice — use it now.

Share this video and link five other people. pic.twitter.com/szSnYRHvbb

— Эрвин Вейков (@renarddemoscou) August 12, 2020