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Факты / Мир

Чем мы можем помочь: Илон Маск отреагировал на протесты в Беларуси

Американский изобретатель Илон Маск отреагировал на протесты в Беларуси.

В популярной социальной сети один из пользователей опубликовал видео с митингующими и действиями правоохранительных органов против них. На этот пост миллиардер отреагировал комментарием.

— Жаль это слышать. Чем мы можем помочь? — написал Маск.

Протесты в Беларуси: Илон Маск отреагировал на события

12 августа жители Беларуси сами обратились за помощью к Илону Маску. Они попросили у американского изобретателя провести в Беларусь спутниковый интернет Starlink.

Люди создали соответствующую петицию, в которой говорится о том, что действующая власть намеренно блокирует интернет, чтобы усложнить коммуникацию между людьми, которые протестуют против результатов выборов.

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