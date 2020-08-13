Протесты в Беларуси: Илон Маск отреагировал на события

Американский изобретатель Илон Маск отреагировал на протесты в Беларуси.

В популярной социальной сети один из пользователей опубликовал видео с митингующими и действиями правоохранительных органов против них. На этот пост миллиардер отреагировал комментарием.

— Жаль это слышать. Чем мы можем помочь? — написал Маск.

#Belarus #UseYourLeverage to #FreeBelarus #ЖивеБелорусь Belarus is on fire. Murders, beatings, and torture: this is how autocrats “win” their elections. Spread the word. @elonmusk, @billgates, anybody with the voice — use it now. Share this video and link five other people. pic.twitter.com/szSnYRHvbb — Эрвин Вейков (@renarddemoscou) August 12, 2020

12 августа жители Беларуси сами обратились за помощью к Илону Маску. Они попросили у американского изобретателя провести в Беларусь спутниковый интернет Starlink.

Люди создали соответствующую петицию, в которой говорится о том, что действующая власть намеренно блокирует интернет, чтобы усложнить коммуникацию между людьми, которые протестуют против результатов выборов.