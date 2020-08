Протести у Білорусі: Ілон Маск відреагував на події

Американський винахідник Ілон Маск відреагував на протести у Білорусі.

У популярній соціальній мережі один з користувачів опублікував відео з мітингувальниками та діями правоохоронних органів проти них. На цей пост мільярдер відреагував коментарем.

#Belarus #UseYourLeverage to #FreeBelarus #ЖивеБелорусь

Belarus is on fire. Murders, beatings, and torture: this is how autocrats “win” their elections. Spread the word. @elonmusk, @billgates, anybody with the voice – use it now.

Share this video and link five other people. pic.twitter.com/szSnYRHvbb

— Эрвин Вейков (@renarddemoscou) August 12, 2020