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Чим ми можемо допомогти: Ілон Маск відреагував на протести у Білорусі

Американський винахідник Ілон Маск відреагував на протести у Білорусі.

У популярній соціальній мережі один з користувачів опублікував відео з мітингувальниками та діями правоохоронних органів проти них. На цей пост мільярдер відреагував коментарем.

 – Шкода таке чути. Чим ми можемо допомогти? – написав Маск.

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Протести у Білорусі: Ілон Маск відреагував на події

Натомість 12 серпня жителі Білорусі самі звернулись за допомогою до Ілона Маска. Вони попросили у американського винахідника провести до Білорусі супутниковий інтернет Starlink.

Люди створили відповідну петицію, у якій йдеться про те, що чинна влада навмисно блокує інтернет, щоб ускладнити комунікацію між людьми, які протестують проти результатів виборів.

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