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Факты / Мир

Во время протестов в Беларуси задержали еще одного украинца – МИД

МИД Украины сообщил об еще одном украинце, которого задержали в Беларуси как митингующего.

В консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина и сообщили, что 11 августа он не вернулся домой с работы.

Консульство оперативно нашло мужчину: его задержали в Бресте, сейчас он находится в СИЗО.

Читайте: Протесты в Беларуси онлайн

Украинское представительство в Беларуси планирует встретиться с местными правоохранителей для выяснения обстоятельств задержания украинца, а также предоставление ему правовой помощи.

Протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты из-за очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны. Люди с протестами вышли на улицы, где столкнулись с силовиками ОМОН.

Граждан страны задерживают и удерживают в СИЗО.

Накануне стало известно о задержании девяти граждан Украины во время протестов в Беларуси.

Источник: МИД

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