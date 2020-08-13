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Під час протестів у Білорусі затримали ще одного українця – МЗС

МЗС України повідомили про ще одного українця, якого затримали у Білорусі як мітингувальника.

До консульства України у Бресті звернулися родичі громадянина та повідомили, що 11 серпня він не повернувся додому з роботи.

Консульство оперативно відшукало чоловіка: його затримали у Бресті, нині він перебуває у СІЗО.

Читайте: Протести у Білорусі онлайн

Українське представництво у Білорусі планує зустрітися з місцевими правоохорнцями для з’ясування обставин затримання українця, а також надання йому правової допомоги.

Протести у Білорусі

З 9 серпня у Білорусі продовжуються протести через чергове переобрання Олександра Лукашенка президентом країни. Люди з протестами вийшли на вулиці, де зіштовхнулися з силовиками ОМОН.

Громадян країни затримують та утримують у СІЗО.

Напередодні стало відомо про затримання дев’ятьох громадян України під час протестів у Білорусі.

Джерело: МЗС

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