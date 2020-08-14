Бійці ПВК Вагнера, які були затримані в Білорусі в кінці липня за підозрою в організації масових заворушень, повернулися в Росію.

32 з 33 затриманих бойовиків вже в Росії, ще один залишився, бо він є громадянином Білорусі.

Ймовірно, що тепер екстрадиції в Україну найманців, які воювали за бойовиків так званої ДНР і ЛНР, уже не буде.

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Екстрадиція затриманих

30 липня Служба безпеки України заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі найманців російської ПВК Вагнера. Українськими слідчими було зібрано достатньо доказів щодо затриманих росіян.

29 липня у Білорусі затримали близько 30 найманців, які приїхали для дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів. Керівництво країни відкрило кримінальну справу проти них у підозрі підготовки теракту.

Джерело: Інтерфакс-Росія