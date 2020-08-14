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Факты / Мир

Премьер Польши призвал Лукашенко объявить перевыборы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к белорусским властям с призывом рассмотреть возможность проведения новых выборов президента.

По его словам, перевыборы должны пройти “свободно и честно, с участием иностранных наблюдателей”.

Моравецкий также сообщил о своем предложении партнерам из ЕС провести срочную встречу из-за ситуации в Беларуси.

— К нам присоединяется все больше лидеров западных стран. В такое время нельзя надевать маску безразличия, — сказал премьер.

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Осуждение насилия

В пятницу, 14 августа, польские депутаты приняли резолюцию о ситуации за восточной границей, в которой осудили насилие против протестующих со стороны белорусских властей.

Польша, Эстония, Латвия и Литва выступили с заявлением, в котором предложили стать посредниками между сторонами конфликта в Беларуси.

Источник: WP

Фото: WP

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