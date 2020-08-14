Прем’єр Польщі закликав Лукашенка оголосити перевибори

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до білоруської влади із закликом розглянути можливість проведення нових виборів президента.

За його словами, перевибори повинні пройти “вільно і чесно, за участю іноземних спостерігачів”.

Моравецький також повідомив про свою пропозицію партнерам з ЄС провести термінову зустріч через ситуацію в Білорусі.

– До нас приєднується все більше лідерів західних країн. Нині не можна надягати маску байдужості, – сказав прем’єр.

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Засудження насильства

У п’ятницю, 14 серпня, польські депутати ухвалили резолюцію про ситуацію за східним кордоном, в якій засудили насильство проти протестувальників з боку білоруської влади.

Польща, Естонія, Латвія і Литва виступили із заявою, в якій запропонували стати посередниками між сторонами конфлікту в Білорусі.

Джерело: WP

Фото: WP