Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня звернувся до влади своєї країни через розгін і затримання мітингувальників у Мінську та інших містах.
Він висловив обурення діями влади.
– Як і всі білоруси, я в шоці від історій про тортури і побиття громадян моєї країни, – заявив Ігор Лещеня.
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За словами Лещені, до подій, що нині відбуваються у Білорусі, і раніше були передумови.
– 15 років тому у нас була відкрита Лінія Сталіна. Потім з’явився міністр внутрішніх справ, якому форма офіцера сталінського НКВС нагадувала не про м’ясорубку 1937 року і не про ГУЛАГ, а про День Перемоги.
А тепер сотні моїх співвітчизників відчули на собі, що низка представників правоохоронних органів повною мірою відродили традиції НКВС у толерантній європейській Білорусі XXI століття, – додав посол.
Лещеня висловив підтримку мітингувальникам та закликав владу пам’ятати, що народ – єдине джерело влади у Білорусі.
Протести у Білорусі
Розгін мітингувальників у Білорусі під час акцій протесту, які спалахнули після чергового переобрання Олександра Лукашенка президентом країни, викликали критику лідерів демократичних країн.
Так, до президента Білорусі звернулася екс-президент Литви Даля Грибаускайте.
У своєму зверненні вона назвала Лукашенка кривавим диктатором.
Джерело: Наша Ніва