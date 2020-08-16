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Традиції НКВС: посол Білорусі у Словаччині розкритикував дії ОМОН у Мінську

Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня звернувся до влади своєї країни через розгін і затримання мітингувальників у Мінську та інших містах.

Він висловив обурення діями влади.

– Як і всі білоруси, я в шоці від історій про тортури і побиття громадян моєї країни, – заявив Ігор Лещеня.

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За словами Лещені, до подій, що нині відбуваються у Білорусі, і раніше були передумови.

– 15 років тому у нас була відкрита Лінія Сталіна. Потім з’явився міністр внутрішніх справ, якому форма офіцера сталінського НКВС нагадувала не про м’ясорубку 1937 року і не про ГУЛАГ, а про День Перемоги.

А тепер сотні моїх співвітчизників відчули на собі, що низка представників правоохоронних органів повною мірою відродили традиції НКВС у толерантній європейській Білорусі XXI століття, – додав посол.

Лещеня висловив підтримку мітингувальникам та закликав владу пам’ятати, що народ – єдине джерело влади у Білорусі.

Протести у Білорусі

Розгін мітингувальників у Білорусі під час акцій протесту, які спалахнули після чергового переобрання Олександра Лукашенка президентом країни, викликали критику лідерів демократичних країн.

Так, до президента Білорусі звернулася екс-президент Литви Даля Грибаускайте.

У своєму зверненні вона назвала Лукашенка кривавим диктатором.

Джерело: Наша Ніва

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