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Факты / Мир

Мишель Обама публично поддержала Байдена

Бывшая первая леди США Мишель Обама выступила с речью на съезде Демократической партии.

Она назвала действующего президента Трампа неправильным и призвала голосовать за Джо Байдена.

По мнению Обамы, Байден сможет объединить США и вывести страну из кризиса.

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— Позвольте мне быть честной и понятной, насколько это возможно. Дональд Трамп — не лучший президент для нашей страны.

У него было достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять свою работу, но он явно не в себе … Он просто не может быть тем, кто нужен нам, — подытожила Обама.

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что готов потратить десятки миллиардов долларов на борьбу с расизмом. Сделает это при условии, что его изберут президентом страны.

Источник: The Guardian

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