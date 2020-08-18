Колишня перша леді США Мішель Обама виступила із промовою під час з’їзду Демократичної партії.

Вона назвала чинного президента Трампа неправильним та закликала голосувати за Джо Байдена.

На думку Обами, Байден зможе об’єднати США та вивести країну з кризи.

Читайте: Голосуватимуть не за Байдена, а проти Трампа – чого очікувати від виборів у США

– Дозвольте мені бути чесною та зрозумілою, наскільки це можливо. Дональд Трамп – не найкращий президент для нашої країни. У нього було достатньо часу, щоб довести, що він може виконувати свою роботу, але він явно не у собі… Він просто не може бути тим, хто потрібен нам, – підсумувала Обама.

Кандидат в президенти від демократів Джо Байден заявив, що готовий витратити десятки мільярдів доларів на боротьбу з расизмом. Зробить це за умови, що його оберуть президентом країни.

Джерело: The Guardian