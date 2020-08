Христя Фріланд склала присягу та посіла місце міністра фінансів Канади. До слова, вона стала першою жінко на цій посаді в історії країни.

До цього Фріланд була віцепрем’єром та міністром міжурядових справ в уряді Канади.

Вона отримала цю посаду після відставки попередника Білла Морно у понеділок, 17 серпня.

За словами, Монро наразі сприятливий час, аби новий міністр вів Канаду на шляху економічного відновлення після пандемії.

Христя Фріланд (Христина Олександра Фріланд) – канадська письменниця, журналістка і політик, віце-прем’єр-міністр Канади.

Фріланд має українське коріння. Вона народилася у родині Дональда Фріланда та українки Галини Хом’як. І батько, і матір були адвокатами. Крім того, Фріланд починала свою кар’єру журналіста в Україні як стрингер Financial Times, The Washington Post і The Economist.

Уряд Трюдо

У листопаді 2019 року Христя Фріланд в новому складі уряду стала віце-прем’єром.

Фріланд у новому уряді відповідала за відносини між Канадою та США та за вирішення регіональних проблем.

Джерело: Global News