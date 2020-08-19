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Факты / Мир

В Беларуси умер мужчина, получивший огнестрельное ранение во время протестов

В Минске в военном госпитале умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. Накануне, 11 августа, он получил огнестрельное ранение в голову во время разгона акций протеста в городе.

Дочь погибшего рассказала, что семья двое суток не могла найти отца. Позже родственники выяснили, что Шутова сначала госпитализировали в Брестскую областную больницу, а потом переправили вертолетом в военный госпиталь в Минск.

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Известно, что 11 августа в Бресте милиция стреляла в протестующих из огнестрельного оружия на поражение.

В целом 9-11 августа в больницы города за помощью обратились около 100 человек с травмами рук, ног, грудной клетки и живота.

Источник: TUT.BY

Фото: TUT.BY

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