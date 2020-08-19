У Мінську у військовому госпіталі помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. Напередодні, 11 серпня, він отримав вогнепальне поранення в голову під час розгону акцій протесту в місті.

Донька загиблого розповіла, що сім’я дві доби не могла знайти батька. Пізніше родичі з’ясували, що Шутова спочатку госпіталізували в Брестську обласну лікарню, а потім переправили вертольотом до військового госпіталю в Мінськ.

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Відомо, що 11 серпня у Бресті міліція стріляла в учасників протесту з вогнепальної зброї на ураження.

Загалом 9-11 серпня у лікарні міста за допомогою звернулися близько 100 осіб з травмами рук, ніг, грудної клітини і живота.

Протести у Білорусі 2020 тривають вже 11 днів, вони почалися ввечері 9 серпня. Щодня на вулиці виходять тисячі людей, які не визнають результати виборів у Білорусі, згідно з якими перемогу отримав Олександр Лукашенко.

У перші дні протестів силовики затримали понад 7 тис. мітингувальників. Правозахисники повідомляють, що під час протестів загинули п’ятеро людей, у МВС запевняють, що загинули про троє.

Джерело: TUT.BY

Фото: TUT.BY