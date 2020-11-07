Камала Харріс: біографія та діяльність віце-президента США від Байдена

20 серпня Демократична партія США офіційно утвердила кандидатуру Камали Харріс на пост віце-президента США.

Після того, як провідні міжнародні ЗМІ повідомили, що Джо Байден переміг на виборах президента США, вона стане першою темношкірою жінкою, яка обійме цю посаду у Білому домі.

Хто така Камала Харріс

55-річна сенатор від штату Каліфорнія має великий політичний та правничий досвід. У 2003 році вона змогла стати окружним прокурором Сан-Франциско, а через вісім років — першою жінкою-генпрокурором штату Каліфорнія, пропрацювавши на цій посаді два терміни.

Вже від тоді Харріс будувала собі імідж “прогресивного прокурора” – її активна діяльність забезпечила Камалі місце у сенаті, тому вже у 2017 році вона представляла там Каліфорнію.

На посаді генпрокурора вона боролася з організованою злочинністю, секс-торгівлею та провела операцію з вилучення нелегальної зброї у штаті. Змушувала великі нафтові та фармацевтичні компанії сплачувати величезні штрафи за порушення, однак майже не розслідувала злочини, скоєні поліцейськими.

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Як біографія Харріс допоможе Байдену

Камала народилася в Окленді у родині мігрантів: її мати індіанка, а батько чорношкірий виходець з Ямайки. Після розлучення батьків дівчинка залишилася з мамою. Їй поталанило піти у школу через рік після того, коли у США пройшла програма десегрегації і діти різних рас могли навчатися в одному класі.

В Університеті Говарда Камала отримала освіту політолога та економіста, а пізніше здобула ступінь доктора юридичних наук у Каліфорнійському університеті.

Про те, що у парі з ним на вибори піде жінка, Байден заявляв ще навесні. Вибір Харріс – це цілком логічний та стратегічний хід Джо.

Камала сповнена ентузіазму, вона донька мігрантів, афроамериканка азійського походження, підтримує ЛГБТК+ спільноту – саме її персона додає Байдену прихильність того електорату, чию підтримку він би не отримав наодинці.

Водночас Байден і Харріс є представниками поміркованої частини демократів. Такий фактор дещо відштовхує частину лівих, але робить прихильними незалежних виборців та частину республіканців.

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Міжнародна позиція Харріс

Афганістан

Конфлікт в Афганістані потрібно вирішувати політичним шляхом, тому звідти потрібно вивести американські війська.

Саудівська Аравія

США не повинні підтримувати дії Саудівської Аравії в Ємені та продавати їй зброю.

Ізраїль

Вважає Ізраїль критично важливим союзником, безпека якого має бути пріоритетом для США.

Іран

Критикувала Трампа за вихід з ядерної угоди з Іраном.

КНДР

До Північної Кореї варто ставитися зі скептицизмом, оскільки марно вірити у їхнє ядерне роззброєння.

Ставлення Харріс до України

Камала впевнена, що РФ захопила території в Україні та Грузії, а також надає військову підтримку бойовикам на Донбасі. Політик наголошує, що анексія Криму та постійні кібератаки є серйозними порушеннями міжнародного права.

Вона звинувачує Росію у збитті малазійського Boeing 777 над Донбасом.

У 2019 році, коли Харріс балотувалася від демократів на пост кандидата у президента США, то наголошувала, що буде підтримувати Україну та посилюватиме співпрацю між державами.

– На відміну від чинного мешканця Білого дому, я б постійно протистояла Путіну і захищала демократичні цінності, права людини та міжнародне право.

Попри це Камала зазначала, що з Кремлем потрібно налагоджувати певні стратегічні дипломатичні відносини.

Вибори президента в США відбулися 3 листопада. Головними претендентами на посаду були демократ Джо Байден і республіканець Дональд Трамп.

Урочиста церемонія присяги новообраного президента повинна відбутися 20 січня 2021 року.