Навального не отравили, следы ядов не обнаружены — врач

Представитель омской больницы заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный не был отравлен.

То, что в крови Алексея Навального нет яда, показали анализы, сообщил заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.

— Ядов и следов их пребывания в крови и моче не выявлено, — сказал он.

Представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отправлен. То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь — что токсины не найдены. Что у них вообще происходит? pic.twitter.com/D1Dl6EYcHi — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш видит не соответствие в заявлениях медиков и полиции, которая находится в больнице.

— То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь — что токсины не найдены. Что у них вообще происходит?, – написала она.

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Навальный в коме

44-летний Алексей Навальный — самый известный лидер российской оппозиции — в четверг, 20 августа, впал в кому после того, как выпил чашку чая, в которую, по словам его сторонников, намеренно был добавлен яд.

Диагноз Навальному медики обещали поставить в течение дня, проведя консилиумы и сделав необходимые анализы. Близкие оппозиционера считают, что медики могут затягивать время, чтобы химическое вещество “исчезло”.

21 августа представительница полиции в больнице в Омске сообщила, что в организме политика обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих.