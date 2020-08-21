Санкции США против Ирана невозможны – ЕС

США не смогут восстановить санкции против Ирана из-за того, что Вашингтон вышел из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) еще в 2018 году.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, несмотря на то, что США заявили о том, что хотят вернуть санкции, это невозможно, так как с 2018 года США не участвовали ни в каких мероприятиях, которые связаны с СВПД.

Читайте: Рассмотрим все варианты: Помпео о возможных санкциях против Беларуси

Боррель добавил, что со своей стороны он будет делать все возможное для сохранения СВПД.

— СВПД остается ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения, способствуя укреплению региональной безопасности, — отметил Боррель.

Про намерения возобновить санкции против Ирана 20 августа заявил Майкл Помпео.

Госсекретарь намерен посетить штаб-квартиру Совета безопасности ООН, чтобы сообщить о принятом решении Вашингтона. Восстановление санкций также будет касаться и продления запрета эмбарго против Ирана.