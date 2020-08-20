Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Америка будет инициировать возобновление санкций ООН против Ирана.

Госсекретарь лично посетит штаб-квартиру Совета безопасности ООН, чтобы сообщить о принятом решении Вашингтона — возвращение ограничений против Тегерана. Санкции будут восстановлены через 30 дней после обнародования заявления.

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— Майкл Помпео с 20 по 21 августа отправится в Нью-Йорк, чтобы сообщить СБ ООН о том, что США инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана. Через 30 дней после уведомления ряд санкций ООН будет восстановлено, в частности требование о том, чтобы Иран прекратил всю деятельность, связанную по обогащению урана, — говорится в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что восстановление санкций касаться продлении запрета эмбарго против Ирана.

Это заявление Госдепартамента вызвана тем, что американский проект резолюции о продлении эмбарго в отношении Ирана не набрал в Совете безопасности ООН нужного количества голосов.

Санкции против Ирана

В конце мая 2020 года США сообщили о восстановлении санкций против российских, китайских и европейских фирм, связанных с иранской ядерной программой.

Майк Помпео сообщил, что прекращение отмены гражданско-ядерного сотрудничества распространяется на международную работу на заводе тяжелой воды Арак на поставку обогащенного урана для исследовательского реактора в Тегеране и на вывоз отработанного топлива реактора.

Источник: Госдепартамент США