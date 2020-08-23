У руках автомат, а поруч син у касці: опубліковано відео з Лукашенком із його резиденції

У мережі з’явилося відео, на якому знято прибуття нинішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка до Палацу незалежності у Мінську 23 серпня.

Кадри опублікував близький до прес-служби глави держави телеграм-канал Пул первого.

Раніше до його резиденції підійшли десятки тисяч протестувальників, але прохід їм заблокували силовики, які встановили кордон.

На одному з відео видно, як Лукашенко летить у вертольоті, а поруч із ним перебуває його син у касці та розвантажувальному жилеті.

На іншому відео Лукашенко вже виходить із вертольота, на ньому бронежилет, а в руках президент тримає зброю, схожу на автомат, але без ріжка з патронами.

На ще одному відео видно, як Лукашенко йде до резиденції, і питає у когось із присутніх: “Там нікого не залишилося, так?”.

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Протести у Мінську 23 серпня

Протестувальники знову заполонили центр Мінська на знак того, що навіть погрози використати армію недостатньо для придушення демонстрацій проти нинішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За неофіційними підрахунками натовп у неділю складався із близько 200 тис. людей.

Пізніше частина протестувальників прийшла до резиденції Лукашенка і побачила, як туди прилетів вертоліт.

Опозиційні Telegram-канали припускали, що Лукашенка евакуюють.

Фото: TUT.by