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Факты / Мир

Штрафы и новые ограничения: в Германии усилили карантин

В Германии в связи с быстрым распространением коронавируса ввели новые карантинные ограничения.

Власти страны утвердили размер штрафов за отказ носить маску в общественных местах. В случае, если человек отказывается от маски, ему придется заплатить штраф минимум 50 евро.

Однако это коснулось не всей Германии. Так, против этого высказался премьер федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф.

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Также власти Германии утвердили еще одно правило: в случае игонрирования рекомендаций о посещении стран и регионов с высоким уровнем риска заражения коронавирусом граждане не смогут претендовать на компенсацию убытков вследствие пребывания на карантине.

Также в связи с пандемией коронавируса запрещены до конца 2020 года в Германии будут и любые массовые мероприятия.

Коронавирус 27 августа

По состоянию на утро 27 августа коронавирус в мире зафиксировали уже у 24 088 692 человек.

Только за четыре дня количество новых случаев возросло более чем на миллион, за последние сутки — более 268 тыс.

За весь период пандемии умерли 824 368 пациентов, 15,7 млн человек выздоровели.

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