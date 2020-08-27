У Німеччині в зв’язку з швидким поширенням коронавірусу запровадили нові карантинні обмеження.

Влада країни затвердила розмір штрафів за відмову носити маску в громадських місцях. У разі, якщо людина відмовляється від маски, їй доведеться заплатити штраф мінімум 50 євро.

Однак це торкнулося не всієї Німеччини. Так, проти цього висловився прем’єр федеральної землі Саксонія-Ангальт Райнер Хазелоффа.

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Також влада Німеччини затвердила ще одне правило: у випадку ігнорування рекомендацій про відвідування країн і регіонів з високим рівнем ризику зараження коронавірусом громадяни не зможуть претендувати на компенсацію збитків внаслідок перебування на карантині.

Також в зв’язку з пандемією коронавірусу заборонені до кінця 2020 року в Німеччині будуть і будь-які масові заходи.

Коронавірус 27 серпня

Станом на ранок 27 серпня коронавірус у світі зафіксували вже у 24 088 692 осіб.

Лише за чотири дні кількість нових випадків більш як на понад мільйон, за останню добу – понад 268 тис.

За весь період пандемії померли 824 368 пацієнтів, 15,7 млн осіб одужали.