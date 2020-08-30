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Факты / Мир

Лукашенко приедет к Путину в Москву — Кремль

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о встрече в Москве в ближайшие недели, заявил Кремль в воскресенье.

Два лидера еще не встречались с тех пор, как в Беларуси разгорелись антиправительственные акции протеста из-за противоречивых президентских выборов, согласно результатам которых Лукашенко получил новый президентский срок.

Во время телефонного разговора в воскресенье лидеры договорились, что они “должны укреплять двусторонние отношения и расширять сотрудничество”.

— Было решено провести встречу в Москве в ближайшие недели, — говорится в заявлении Кремля.

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Кремль признал выборы в Беларуси

Протесты в Беларуси начались после выборов 9 августа, когда чиновники заявили, что Лукашенко получил шестой срок при поддержке 80% избирателей.

Протестующие заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы, и призывают Лукашенко, который руководил страной с 1994 года, подать в отставку.

В Совете ЕС единогласно заявили, что не признают волеизъявление свободным и честным.

Одной из первых стран, которые поздравили Лукашенко с победой, была Россия.

Путин поддержал заявления Лукашенко о заговоре Запада с целью его свержения и заявил, что готов ввести войска в Беларусь.

Источник: Кремль

Фото: Кремль

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