Лукашенко приїде до Путіна в Москву – Кремль

Президент Росії Володимир Путін та білоруський лідер Олександр Лукашенко домовилися про зустріч у Москві найближчими тижнями, заявив Кремль у неділю.

Два лідери ще не зустрічалися с тих пір, як у Білорусі розгорілися антиурядові акції протесту через суперечливі президентські вибори, згідно з результатами яких Лукашенко отримав новий президентський термін.

Під час телефонної розмови у неділю лідери домовилися, що вони “повинні зміцнювати двосторонні відносини та розширювати співпрацю”.

– Було домовлено провести зустріч у Москві найближчими тижнями, – йдеться у заяві Кремля.

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Кремль визнав вибори у Білорусі

Протести в Білорусі розпочались після виборів 9 серпня, коли чиновники заявили, що Лукашенко отримав шостий термін за підтримки 80% виборців.

Протестувальники заявляють, що результати виборів були сфальсифіковані, і закликають Лукашенка, який керував країною з 1994 року, подати у відставку.

У Раді ЄС одностайно заявили, що не визнають волевиявлення вільним і чесним.

Однією з перших країн, які привітали Лукашенка з перемогою, була Росія.

Путін підтримав заяви Лукашенка про змову Заходу з метою його повалення і заявив, що готовий ввести війська у Білорусь.

Джерело: Кремль

Фото: Кремль