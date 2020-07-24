Катастрофа самолета МАУ: черные ящики доказали факт вмешательства в лайнер

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране лайнера Международных авиалиний Украины подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Все черные ящики рейса PS752 были успешно расшифрованы, добавил Енин.

Киев планирует провести с иранской стороной переговоры на счет информации с черных ящиков на следующей неделе.

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Катастрофа самолета МАУ в Иране

Рано утром 8 января Boeing 737-800 авиакомпании МАУ был сбит в районе международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране сразу после вылета в Киев.

Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. На борту было 11 украинцев. Больше всего своих граждан в авиакатастрофе потеряли Иран и Канада – 82 и 63 соответственно.

Иранские власти 11 января признали ошибку своих военных, которые сбили лайнер.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

20 июля черные ящики самолета МАУ доставили для расшифровки в Париж.

Фото: МИД Украины