Президент США Дональд Трамп выступил в защиту Кайла Риттенхауса – подростка, который расстрелял протестующих.

По словам американского лидера, 17-летнего парня убила бы толпа, если бы он не открыл огонь.

— Он пытался уйти от них. Похоже, что он открыл огонь, когда они очень жестоко напали на него. Это было то, что мы сейчас рассматриваем, но я думаю, у него были очень большие проблемы. Вероятно, его бы убили. Расследование продолжается, — заявил Дональд Трамп.

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Кандидат на президентских выборах от демократов Джо Байден осудил слова президента Трампа.

— Президент отказался осудить насилие, — отметил Байден.

Протесты в США

В США полиция арестовала 17-летнего парня за стрельбу во время протестов в Висконсине 26 августа.

Подросток Кайл Риттенхаус обвиняется в убийстве первой степени — известно, что в результате стрельбы в городе Кеноша погибли два человека, еще одного ранили.

В городе Кеноша, штат Висконсин, полицейские стреляли в афроамериканца Джейкоба Блейка на глазах у его трех детей.

На волне лозунгов Black Lives Matter этот инцидент спровоцировал новые антирасистские протесты.