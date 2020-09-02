Стан російського опозиціонера Олексія Навального все ще тяжкий, тому потрібно очікувати тривалого перебігу хвороби.

Про це повідомили лікарі німецької клініки Шаріте. За їхніми словами, не можна виключати довгострокових наслідків важкого отруєння.

Також вони додали, що попри зниження в Олексія Навального симптоматики отруєння інгібіторами холінестерази, він все ще перебуває в реанімації і підключений до апарату штучної вентиляції легень.

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Отруєння Навального

Олексію Навальному стало зле 20 серпня в літаку Томськ – Москва. Борт здійснив термінову посадку в Омську, де політика госпіталізували до місцевої лікарні.

22 серпня опозиціонера доправили у німецьку клініку Шаріте, де він наразі перебуває.

Сьогодні лабораторія Бундесверу виявила в аналізах Олексія Навального сліди отрути із групи Новачок.

Джерело: Шаріте