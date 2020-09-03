Столтенберг созывает совет НАТО из-за отравления Навального

4 сентября совет НАТО соберется на уровне послов, чтобы обсудить ситуацию с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Решение созвать послов принял генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По данным западных СМИ, на совете будут обсуждаться возможные последствия информации об отравлении Алексея Навального субстанцией группы нервно-паралитических боевых веществ Новичок.

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Отравление Навального

Навальному стало плохо 20 августа в самолете во время рейса из Томска в Москву.

Сначала российские медики не разрешали транспортировать политика, который впал в кому, но впоследствии Навального перевезли в Берлин.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что результаты, полученные в немецкой военной лаборатории, подняли “некоторые очень серьезные вопросы, на которые может и должна ответить только Россия”.

Меркель добавила, что Навальный совершенно очевидно был отравлен веществом из группы Новичок.