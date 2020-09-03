Столтенберг скликає раду НАТО через отруєння Навального

4 вересня рада НАТО збереться на рівні послів, щоб обговорити ситуацію з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним.

Рішення скликати послів ухвалив генсек Альянсу Йенс Столтенберг.

За даними західних ЗМІ, на раді будуть обговорюватися можливі наслідки інформації про отруєння Олексія Навального субстанцією групи нервово-паралітичний бойових речовин Новачок.

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Отруєння Навального

Навальному стало зле 20 серпня в літаку під час рейсу з Томська до Москви.

Спочатку російські медики не дозволяли транспортувати політика, який впав у кому, але згодом Навального перевезли до Берліна.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що результати, отримані в німецькій військовій лабораторії, підняли “деякі дуже серйозні питання, на які може і повинна відповісти тільки Росія”.

Меркель додала, що Навальний абсолютно очевидно був отруєний речовиною з групи Новачок.