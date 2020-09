В ходе протестов Black Lives Matter на Таймс-сквер в Нью-Йорке в толпу влетел автомобиль.

Участники акции с помощью велосипедов хотели перекрыть движение транспорта.

Подъехав к заграждению, водитель авто Ford Taurus сначала остановился, но потом двинулся прямо на людей.

По информации полиции города, автомобиль подрезал двух велосипедистов — с травмами они были доставлены в ближайшие больницы.

A car drove through the crowd at Times Square. Two people injured, but not seriously. Medics are attending. pic.twitter.com/C4ZmPBj6qo

— NYC Protest Updates 2020 (@protest_nyc) September 4, 2020