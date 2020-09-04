Під час протестів Black Lives Matter на Таймс-сквер у Нью-Йорку в натовп влетів автомобіль.

Учасники акції за допомогою велосипедів хотіли перекрити рух транспорту.

Car drives through protesters, Times Square, New York City, Thursday, September 3, 2020 pic.twitter.com/yMadwNYJSI — DataInput (@datainput) September 4, 2020

Під’їхавши до загородження, водій авто Ford Taurus спочатку зупинився, але згодом рушив просто на людей.

За інформацією поліції міста, автомобіль підрізав двох велосипедистів – з травмами їх було доставлено до найближчих лікарень.

A car drove through the crowd at Times Square. Two people injured, but not seriously. Medics are attending. pic.twitter.com/C4ZmPBj6qo — NYC Protest Updates 2020 (@protest_nyc) September 4, 2020

Протестувальники “впізнали” водія Ford Taurus – як повідомили місцеві газети, це міг бути учасник мітингу на підтримку президента США Дональда Трампа, який проводився недалеко від Таймс-сквер.

Джерело: ABC7NY, NY Daily News, NYC Protest Updates 2020