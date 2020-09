Під час протестів Black Lives Matter на Таймс-сквер у Нью-Йорку в натовп влетів автомобіль.

Учасники акції за допомогою велосипедів хотіли перекрити рух транспорту.

Під’їхавши до загородження, водій авто Ford Taurus спочатку зупинився, але згодом рушив просто на людей.

За інформацією поліції міста, автомобіль підрізав двох велосипедистів – з травмами їх було доставлено до найближчих лікарень.

A car drove through the crowd at Times Square. Two people injured, but not seriously. Medics are attending. pic.twitter.com/C4ZmPBj6qo

— NYC Protest Updates 2020 (@protest_nyc) September 4, 2020