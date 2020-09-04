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Факти / Світ

Протести в США: на Таймс-сквер автомобіль влетів у натовп, є поранені

Під час протестів Black Lives Matter на Таймс-сквер у Нью-Йорку в натовп влетів автомобіль.

Учасники акції за допомогою велосипедів хотіли перекрити рух транспорту.

Під’їхавши до загородження, водій авто Ford Taurus спочатку зупинився, але згодом рушив просто на людей.

За інформацією поліції міста, автомобіль підрізав двох велосипедистів – з травмами їх було доставлено до найближчих лікарень.

Протестувальники “впізнали” водія Ford Taurus – як повідомили місцеві газети, це міг бути учасник мітингу на підтримку президента США Дональда Трампа, який проводився недалеко від Таймс-сквер.

Джерело: ABC7NY, NY Daily News, NYC Protest Updates 2020

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