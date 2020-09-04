Образцы анализов болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева, которого отравили нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN.

Первые исследования показали, что покушение на Гебрева совершили, используя ядовитые вещества, которые могут принадлежать к группе Новичок. Однако, чтобы это доказать, специалисты должны были сделать новые тесты с этими образцами.

Из-за этого расследование в Болгарии, которому уже удалось установить многие детали преступления, пришлось приостановить.

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СМИ сообщают, что в лабораторию весной 2020 года обратился сам Эмилиан Гебрев. Тогда ему и сообщили, что образцов у них нет. Хотя они должны были храниться пять лет (до 18 июня 2020 года).

Сам бизнесмен опасается, что образцы анализов могли уничтожить.

Эмилиана Гебрева отравили в 2015 году. В ходе расследования следствие установило, что вещество нервно-паралитического действия (возможно, Новичок) было нанесено на дверные ручки автомобилей, когда они были припаркованы на подземной парковке возле офиса Emco.

Ряд иностранных СМИ пишет, что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального похоже с покушением на Гебрева.

Отравление Навального

Лаборатория Бундесвера 2 сентября сообщила, что, согласно результатам анализов, Алексея Навального отравили веществом из группы Новичок.

Сейчас состояние оппозиционера все еще тяжелое, он находится в немецкой клинике Шарите. Врачи не исключают длительного течения болезни и долгосрочных последствий отравления.

Источник: The Insider