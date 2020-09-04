Зразки аналізів болгарського підприємця Еміліана Гебрева, якого отруїли нервово-паралітичною речовиною у 2015 році, зникли з фінської лабораторії VERIFIN.

Перші дослідження показали, що замах на Гебрева скоїли, використовуючи отруйні речовини, які можуть належати до групи Новачок. Однак, щоб це довести, фахівці повинні були зробити нові тести з цими зразками.

Через це розслідування у Болгарії, якому вже вдалося встановити багато деталей злочину, довелося призупинити.

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ЗМІ повідомляють, що в лабораторію навесні 2020 року звернувся сам Еміліан Гебрев. Тоді йому і повідомили, що зразків у них немає. Хоча вони повинні були зберігатися п’ять років (до 18 червня 2020 року).

Сам бізнесмен побоюється, що зразки аналізів могли знищити.

Еміліана Гебрева отруїли у 2015 році. Під час розслідування слідство встановило, що речовина нервово-паралітичної дії (можливо, Новачок) була нанесена на дверні ручки автомобілів, коли вони були припарковані на підземній парковці біля офісу Emco.

Низка закордонних ЗМІ пише, що отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального схоже із замахом на Гебрева.

Отруєння Навального

Лабораторія Бундесверу 2 вересня повідомила, що, згідно з результатами аналізів, Олексія Навального отруїли речовиною з групи Новачок.

Наразі стан опозиціонера все ще тяжкий, він перебуває у німецькій клініці Шаріте. Лікарі не виключають тривалого перебігу хвороби і довгострокових наслідків отруєння.

Джерело: The Insider