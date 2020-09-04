Результати аналізів Олексія Навального показали, що в крові і сечі містяться сліди отруйної речовини з групи Новачок.

Зразки шкіри, крові і сечі Навального досліджувала лабораторія бундесверу (армії ФРН) на прохання клініки Шаріте.

Про це заявив держсекретар з питань оборони Герд Хуфе.

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Сліди отруйної речовини також вдалося виявити на пляшці, яка була у Навального з собою, і яку його родичі зберегли і передали берлінським лікарям.

Також передбачається, що Олексій Навальний пив з пляшки вже після того, як його отруїли.

Отруєння Навального

Про отруєння Навального стало відомо 20 серпня. Політика госпіталізували з аеропорту Омська, коли він летів з Томська в Москву.

Про те, що у Навального можливе порушення обміну речовин, повідомили російські лікарі.

Зараз російський політик перебуває в німецькій клініці Шаріте, яка розташована в Берліні.

Джерело: Der Spiegel