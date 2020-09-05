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Факты / Мир

Трамп впервые прокомментировал отравление Навального

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию относительно отравления Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.

По его словам, Америка до сих пор не видела доказательств того, что российского оппозиционера отравили, как ранее заявила Германия.

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— Я не знаю точно, что произошло. Но это трагично, ужасно, этого не должно было произойти. Мы еще не видели никаких доказательств, но я посмотрю на них, — сообщил Трамп.

Дональд Трамп отметил, что знает о выводах ФРГ об отравлении Навального ядом из группы Новичок, однако доказательств лично они не видели.

Отравление Навального

2 сентября Германия обнародовала информацию, что российского оппозиционера отравили химическим нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.

В России заявили, что для начала следствия об отравлении Навального необходимо подтвердить информацию о наличии яда в его организме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в случае обнаружения яда в биологических пробах российского политика МВД РФ, состоится открытие следствия по факту отравления.

Источник: CGTN

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