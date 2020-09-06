Отравление Навального: Германия предупредила РФ о санкциях против Северного потока-2

Глава МИД Германии Гайко Маас предупредил Кремль о возможных адресных санкциях в отношении газопровода Северный поток-2, если Россия не возьмется за расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.

— Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свою позицию относительно Северного потока-2, — подчеркнул дипломат.

В то же время он признал, что прекращение строительства газопровода навредит ЕС, поскольку в нем задействовано более 100 европейских компаний, почти половина из которых – немецкие.

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Отравление Навального

В Германии 2 сентября заявили, что российского оппозиционера отравили химическим нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.

Однако Россия отказалась начать расследование, заявив, что сначала необходимо подтвердить информацию о наличии яда в организме Алексея Навального.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что только после этого МВД откроет дело по факту отравления.