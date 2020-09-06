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Факти / Світ / Росія

Отруєння Навального: Німеччина попередила РФ про санкції щодо Північного потоку-2

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас попередив Кремль про можливі адресні санкції щодо газопроводу Північний потік-2, якщо Росія не візьметься за розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального.

– Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо Північного потоку-2, – наголосив дипломат.

Водночас він визнав, що припинення будівництва газопроводу зашкодить ЄС, адже в ньому задіяно понад 100 європейських компаній, майже половина з яких – німецькі.

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Отруєння Навального

У Німеччині 2 вересня заявили, що російського опозиціонера отруїли хімічною нервово-паралітичною речовиною із групи Новачок.

Проте Росія відмовилася розпочати розслідування, заявивши, що спочатку необхідно підтвердити інформацію про наявність отрути в організмі Олексія Навального.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков наголосив, що тільки після цього МВС відкриє справу за фактом отруєння.

Джерело: Bild

Фото: Dreamstime

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