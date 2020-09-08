Федеральна лікарська палата Німеччини відмовилася від пропозиції росіян створити спільну групу для проведення експертизи у справі про отруєння опозиціонера Олексія Навального.

В асоціації це пояснили тим, що вони не слідчий орган, тому не можуть брати участь у розслідуваннях, оскільки це прерогатива держави.

Крім того, згідно з німецьким законодавством, тільки родичі мають право ініціювати подальші обстеження.

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Також фахівці запевнили, що у них немає жодних сумнівів щодо якості медичного обстеження, яке зробили їхні колеги-медики.

Як зараз почувається Навальний

Стан Олексія Навального значно покращився. Його вже вивели зі штучної коми і відключили від апарату штучної вентиляції легень.

Однак лікарі говорять, що довгострокових наслідків для здоров’я політика не можна виключати.

Напередодні у лабораторії Бундесверу заявили, що виявили в аналізах Олексія Навального сліди отрути з групи Новачок.